- LIVERPOOL - PSG LIVE VIDEO ONLINE STREAMING CHAMPIONS LEAGUE. Pe „Anfield Road“, Liverpool o intalneste pe PSG, in primul mare derby din grupele Ligii Campionilor. Se infrunta doua triplete de vis si doi tehnicieni germani.

- Cristiano Ronaldo a marcat 11 goluri in partidele de debut ale grupelor Ligii din 2012 incoace, iar Valencia e pusa in garda și de statistica portughezului pe "Mestalla", unde a reușit 8 goluri in 9 vizite. Valencia - Juventus, duel din grupele Ligii Campionilor, se joaca miercuri, de la ora 22:00,…

- CHAMPIONS LEAGUE LIVE VIDEO STREAM ONLINE. Dupa ce le-a eliminat pe FC Basel si Spartak Moscova, PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, are un nou duel greu in drumul sau spre prima prezenta din istorie in faza grupelor. O infrunta pe Benfica, formatie obisnuita cu elita fotbalului european.…

- REAL MADRID - ATLETICO MADRID LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Marile rivale din capitala Spaniei reediteaza in capitala Estoniei finalele din Liga Campionilor din 2014 si 2016, scrie digisport.ro. "Galacticii" au triumfat in ambele. In urma cu patru ani au castigat cu 4-1 dupa prelungiri, dupa ce scorul…

- SIMONA HALEP SAISAI ZHENG LIVE STREAMING ONLINE VIDEO EUROSPORT WIMBLEDON 2018. SIMONA HALEP - SAISAI ZHENG, meci din turul al doilea de la Wimbledon 2018 va incepe imediat dupa incheierea meciului Marin Cilic - Guido Pella. Duelul dintre cei doi s-a reluat la ora 15:00, de la 6-3, 6-1, 3-4. Pella…

- DANEMARCA - AUSTRALIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Fosta adversara a Romaniei in preliminarii, Danemarca, este cotata cu prima sansa in partida cu Australia. Danezii nu se mai afla sub presiune dupa un meci in care, deși Peru a avut mai mult initiativa, au reușit sa il caștige cu 1-0. DANEMARCA…