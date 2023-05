Stiri pe aceeasi tema

- Juventus primește diseara, de la ora 21:45, vizita celor de la AC Milan, intr-o partida din runda cu numarul 37 din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 3, Prima Sport 3 și Orange Sport 3. ...

- Poli Iași, formație deja promovata in Liga 1, și Steaua București se dueleaza in aceasta seara, de la ora 19:00, in derby-ul etapei #8 din play-off-ul ligii secunde. Duelul din Copou va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. ...

- Liverpool primește duminica, de la ora 18:30, vizita liderului Arsenal, intr-o partida din runda cu numarul 30 din Premier League. Meciul va fi live pe GSP. ro și televizat pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. ...

- PSG primește duminica, de la ora 21:45, vizita lui Olympique Lyon, intr-o partida din runda cu numarul 29 din Ligue 1. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis la TV pe Digi Sport 3, Prima Sport 4 și Orange Sport 2. In tur, PSG s-a impus cu 1-0, grație golului marcat de Lionel Messi PSG - Olympique…

- Napoli primește duminica, de la ora 21:45, vizita lui AC Milan, intr-o partida din runda cu numarul 28 din Serie A. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis la TV pe Digi Sport 2, Prima Sport 2 și Orange Sport 4. ...

- Napoli, liderul din Serie A, primește, sambata seara, de la ora 19:00, vizita celor de la Atalanta, intr-un meci constand in etapa #26. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa la TV pe Digi Sport 3, Prima Sport 2 și Orange Sport. ...

- Liverpool - Manchester United, derby-ul week-end-ului din Premier League, se joaca duminica, de la ora 18:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. ...

- Petrolul Ploiești și CS Universitatea Craiova se dueleaza duminica, de la ora 15:30, intr-un derby al rundei #29 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Vezi AICI rezultatele, marcatorii și programul etapei #29 din Superliga! Petrolul…