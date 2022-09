Romania a pierdut foarte multa vreme si bani pentru ca nu a recunoscut transparent atunci cand un proiect s-a blocat, a declarat, miercuri, Adina Valean, comisarul european pe transporturi, intr-o dezbatere de specialitate. “Am pierdut foarte multa vreme si bani, pentru ca nu am recunoscut transparent atunci cand un proiect s-a blocat. Par chestiuni de bucatarie, dar pe noi asta ne-a tras foarte mult in jos de-a lungul timpului. Sper ca acum sa reusim sa deblocam aceasta abordare si lucrurile sa mearga mai usor. Pentru Romania e foarte important sa-si dezvolte conexiunile in regiune si sa incercam…