- Circulație restricționata pe DN 7, partea carosabila a fost inundata, pe raza localitații Calimanești. Din cauza cantitații mari de apa, ploi abundente, canalizarea nu mai face fața și nu mai preia apa de pe carosabil. Circulația a fost deviata pe DN 7CC, centura Calimanești. Urmarește Partener TV și…

- A fost suspendata circulația pe Valea Oltului din cauza acumularilro de apa pe șosea in urma ploilor din ultima perioada.Circulatia rutiera este blocata pe DN7 Ramnicu Valcea – Sibiu, in localitatea Calimanești.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul…

- "Se intervine pentru extragere a 4 persoane aflatela mijlocul autocarului, unde plafonul e turtit din cauza pasarelei. 47 de persoane de etnie greaca se aflau in autocar (in momentul impactului - n.r.). Majoritatea tineri.Din informatiile pe care nu le cunoastem, autocarul a lovit acest limitator de…

- Orasul Venetia, situat in nordul Italiei, si-a activat sistemul de protectie la inundatii in contextul ploilor abundente, dupa ce apa a depasit cu circa 170 de centimetri nivelul normal, au anuntat marti dimineata autoritatile locale.

- Trafic ingreunat pe DN 6, in apropiere de Domașnea (CS), in urma unui accident rutier mortal. Un autoturism și un autocamion au intrat in coliziune frontala. Circulația rutiera se desfașoara pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea poliției, valorile de trafic fiind ridicate. „In timp ce un conducator…

- Printr-un comunicat oficial, CNAIR a anunțat ca, incepand de joi, 17 noiembrie, vor fi introduse restricții de trafic pe Transfagarașan și Transalpina. Practic, circulația va fi interzisa pe anumite sectoare. „Avand in vedere ultimele prognoze meteorologice și pentru siguranța participanților la…

- FOTO: ACCIDENT GRAV pe Autostrada A3, pe breteaua de intrare de la Nadașelu. Trei persoane ranite. TRAFIC BLOCAT Un accident grav s-a petrecut duminica, 13 noiembrie, in jurul orei 12.00, la urcarea pe Autostrada A3, dinspre sens giratoriu Nadașelu catre Gilau. Trei persoane au fost ranite grav, in…

- Evenimentul s-a produs luni, 31 octombrie, in jurul orelor pranzului, pe DN7 / E81, in județul Valcea, in zona Gura Lotrului de pe Valea Oltului. Circulația intre Sibiu și Valcea a fost intrerupta.