- Romania a ajuns la 1.550.203 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 15.261 de noi imbolnaviri.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.Cel mai recent…

- In județul Vrancea, in data de 21 octombrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: • 962 persoane in carantina la domiciliu; • 1054 persoane in izolare la domiciliu; • 288 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 27 persoane sunt internate…

- In județul Vrancea, in data de 15 octombrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 924 persoane in carantina la domiciliu; 931 persoane in izolare la domiciliu; 299 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 27 persoane sunt internate la ATI,…

- In județul Vrancea, in data de 5 octombrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 625 persoane in carantina la domiciliu; 398 persoane in izolare la domiciliu; 232 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 19 persoane sunt internate la ATI,…

- Bilantul oficial prezentat duminica de Prefectura Prahova anunta 187 de infectari, dupa procesarea a 1.036 de teste COVID, si 12 decese, inregistrate in randul a trei femei, cu varste intre 61 si 74 de ani, si noua barbati, cu varste intre 59 si 100 de ani. persoane confirmate de la inceputul…

- In județul Vrancea, in data de 11 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 839 persoane in carantina la domiciliu; 170 persoane in izolare la domiciliu; 74 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 8 persoane sunt internate la ATI,…

- In total, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.090.925 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19), dintre care 517 in ultimele 24 de ore. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația…

- 208 noi cazuri de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania. Bilanțul infectarilor cu noul coronavirus a ajuns la 1.084.919, din care pacienți vindecați 1.048.548. Potrivit datelor oficiale de duminica, in intervalul menționat au fost efectuate 10.393 teste RT-PCR și 12.683 de teste…