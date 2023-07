Valea Iașului: Noi proiecte prin PNRR Valea Iașului: Noi proiecte prin PNRR Numarul proiectelor depuse de autoritațile locale in programele cu finanțare europeana crește de la o luna la alta. In luna iunie, pe baza unei hotarari a Consiliului Local Valea Iașului, a fost depusa o noua solicitare de finanțare in PNRR, pentru construcția unui centru de zi pentru batrani. Proiectul […] Articolul Valea Iașului: Noi proiecte prin PNRR apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

