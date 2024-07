Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a limita cresterea preturilor si a „reechilibra” numarul locuintelor permanente, Valea Chamonix-Mont-Blanc din Alpii francezi va introduce restrictii la inchirierea locuintelor mobilate in scop turistic.

- Detalii ale incidentuluiLa sosirea echipei de poliție, a fost identificat un tanar de 24 de ani, care ar fi amenințat clienții din zona piscinei și sala de jocuri. Se pare ca individul ar fi incercat sa comita o talharie, iar comportamentul sau a dus la tulburarea ordinii și liniștii publice.In urma…

- Se iau tot mai multe masuri drastice pentru turiști in Europa. Autoritațile din orașul Calpe, Alicante, Spania dau amenzi pentru turiștii care ocupa plajele inainte de ora 09:00. Potrivit unei ordonanțe municipale citate de Daily Mail, este interzisa instalarea șezlongurilor, scaunelor sau umbrelelor…

- Turiștii din orașul spaniol Calpe, din provincia sudica Alicante, risca sa fie amendați daca ocupa locuri pe plaja la primele ore ale dimineții. Masura este prevazuta intr-o ordonanța municipala privind utilizarea și gestionarea litoralului, relateaza CNN.Potrivit acestei reguli, este interzisa instalarea…

- Insula italiana Capri a interzis sambata debarcarea turistilor din cauza lipsei de apa, ca urmare a unor probleme de alimentare de pe continent, transmite AFP, citat de Agerpres.Primarul din Capri, Paolo...

- Norvegia va restricționa și mai mult accesul turiștilor ruși, ca o „reacție la razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei”, blocand aproape toate punctele de intrare in țara, a anunțat joi ministerul Justiției.

- Si Elvetia, dupa Venetia ar urma sa introduca taxa de intrare pentru turisti. Autoritațile din satul montan elvețian Lauterbrunnen s-au gandit sa introduca o taxa de intrare pentru cei care vin cu mașinile. Masura a fost luta din cauza ca prea mulți turiști populeaza satul montan, conform observatornews.ro.…

- Comunicat Informam conducatorii de automarfare ca autoritațile ungare ne-au adus la cunoștința faptul ca in data de 01.05.2024, in intervalul orar 07:00 – 23.00 (ora Romaniei), și in perioada 04.05.2023, ora 23.00 – 05.05.2024, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia…