Valea Almajului, in sarbatoare Este cunoscut faptul ca in fiecare an la aceasta sarbatoare așezamantul monahal de la marginea satului Putna, din județul Caraș-Severin, aduna credincioși din zona, dar și pelerini din toata țara, care au mers in numar mare sa primeasca binecuvantarea lui Dumnezeu, participand la rugaciunile si slujbele oficiate cu prilejul hramului. Din incredințarea Preasfințitului Parinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, slujba a fost savarsita de catre parintele arhimandrit Constantin Timiș, vicar eparhial, alaturi de un sobor de preoți și diaconi. Istoria acestui loc vorbeste ca in secolul al XVII-lea,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol: caon.ro

