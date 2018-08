Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a prezentat joi o nota de informare de la Agentia Nationala pentru Resurse Mine (ANRM) care arata ca bugetul ar fi pierdut 2 miliarde de dolari din cauza neactualizarii pretului la gaze in ultimii 12 ani, dar si ca modificarea in februarie a redeventei…

- Consilierul premierului Darius Valcov prezinta, joi, pe Facebook, o nota de informare de la Agentia Nationala pentru Resurse Mine (ANRM) in care se arata ca bugetul de stat a pierdut peste doua miliarde dolari, din cauza neactualizarii pretului de referinta la gazele naturale in perioada 2006-2018.

- Darius Vâlcov, consilierul prim-ministrului Viorica Dancila, condamnat în prima instanta la opt ani de închisoare vrea o amnistiere a faptelor de corupție, invocând și centenarul Marii Uniri. ”Moment zero în anul centenar este un…

- "Este asa o minciuna, care, probabil, la un moment dat se va regasi in vreo carte sau in vreun film, pentru ca, dupa ce se vor incheia toate si voi fi achitat, cred ca cineva va fi interesat sa descopere si adevarul. (...) Nu exista in rechizitoriu vreo declaratie a martorilor sau in realitate nu…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, a contestat decizia prin intermediul careia Stefan Pistol presedinte , Geanina Arghir si Constantin Epure, toti magistrati ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, l au condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare.…

- Plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor articolului 29 alineatul (1) litera c) din Legea 656/2002, in interpretarea data prin decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie numarul 16 din 8 iunie 2016 privind pronuntarea unei hotarari prealabile…

- Sectia pentru procurori a CSM a respins, miercuri, o actiune disciplinara demarata de catre Inspectia Judiciara impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, au precizat reprezentantii Consiliului. Decizia Sectiei poate fi contestata de Inspectie la instanta suprema. Sectia…

- Pe toata durata suspendarii executarii silite, banca nu este obligata sa blocheze sumele care intra in contul debitorului urmarit silit prin poprire, potrivit unei decizii recente a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), ce a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Daca exista o poprire pe cont,…