- "(Un obiectiv pe care nu l-am indeplinit - n.r.) este faptul ca nu am reusit sa aduc consens in societatea romaneasca, este faptul ca nu am reusit ca pe proiecte importante pentru Romania sa avem toti aceeasi abordare, o cooperare interinstitutionala, un consens in randul partidelor politice, ca…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni seara ca o evaluare a ministrilor din Cabinetul pe care-l conduce nu va fi facuta asupra persoanei care detine un portofoliu, ci asupra modului in care a indeplinit masurile din programul de guvernare. "Nu am facut inca o evaluare, dar as vrea…

- Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al premierului Viorica Dancila, a declarat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare si include stergerea datoriilor unor companii, el sustinand insa ca...

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a anunțat, luni seara, ca toate pensiile din Romania care sunt obținute in urma contributivitații, deci nu cele speciale, se vor dubla. „Toate pensiile din Romania se vor dubla, și aici ne referim la moneda euro, deci in euro. Nu ma refeream chiar…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a sustinut, luni seara, la un post de televiziune, ca nu va exista niciun pensionar care sa nu aiba pensia dubla pana la momentul la care coalitia PSD-ALDE isi va incheia aplicarea programului de guvernare.

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, luni seara, ca nu a facut niciodata vreo evaluare a miniștrilor, ci a stadiului programului de guvernare, al carui coordonator a precizat ca a fost alaturi de Liviu Dragnea."Nu am facut nicio evaluare a miniștrilor…

- "Acest program de guvernare nu este unul care trebuie indeplinit 25-50-. Este doar minimul de la care plecam. Am spus in program ca pensia, de la 193 de euro cat era in decembrie 2016, cat era punctul de pensie, va urca la 386 de euro in 2020, asa se va intampla, pentru ca astazi este 237 de euro. Cu…

- H&M va schimba masurile de la hainele pentru femei dupa ce a primit o serie de plangeri cu privire la faptul ca hainele ar fi mai mici decat ar trebui sa fie, potrivit The Guardian. „Luam masurile necesare pentru a schimba masurile hainelor de femei, pentru a fi in linie cu sistemul de masura…