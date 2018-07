Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului, a afirmat, vineri, ca Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) ar putea fi infiintat in doua saptamani dupa ce va fi facuta publica motivarea deciziei Curtii Constitutionale in cazul FSDI. "Urmeaza sa ne clarifice Curtea Constitutionala. (...) Cred ca in doua saptamani din momentul in care apare (motivarea, n.r.), apare si Fondul, dupa ce apare motivarea", a declarat Valcov la Romania TV. Pe 19 iulie, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii va fi infiintat…