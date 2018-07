Valcov spune ca "amnistia fiscala se face, nu se discuta". Cel mai mare datornic la stat este un coleg primar PSD, cu o suma astronomica

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis si Viorica Dancila se intalnesc, miercuri, la Cotroceni, la solicitarea presedintelui, potrivit Administratiei Prezidentiale. Intrevederea are loc intr-un context politic sensibil, surse politice vorbind despre negocieri avansate in coalitia de guvernare pentru emiterea unei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara ca proiectul legii pensiilor va fi finalizat pana in toamna, cand va incepe sesiunea parlamentara, iar la finalul anului va fi adoptat. "In aceasta vara voi lucra cu colegii mei, cu doamna Olguta Vasilescu, doamna prim-ministru si…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca pana la finalul anului intentioneaza sa elimine masura de proprire a conturile romanilor, afirmand ca este o abordare agresiva a statului. "Nu te poti uita in ochii unui roman simplu, care n-are niciun fel de instrument de aparare. O sa…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va efectua, in perioada 9-10 iulie 2018, o vizita de lucru la Bruxelles, prilej cu care va avea o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. De asemenea, va avea discutii cu doamna Corina Cretu, comisar european pentru politica…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a exclus, luni, varianta unei posibile OUG pentru modificarea Codurilor Penale. Acesta a transmis ca "trebuie urmata calea parlamentara" si ca nici asumarea raspunderii Guvernului pe modificarea legislatiei penale nu va avea loc. "Nu…

- O noua gafa cu steaguri folosite gresit intr-un cadru oficial a avut loc, de data asta in Iasi, unde in timpul unei intrevederi intre primarul Mihai Chirica si ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a fost asezat pe masa un drapel britanic care nu mai este in uz din 1801. Euronews a scris…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca Pilonul II de pensii private nu va fi suspendat din luna iulie a acestui an, asa cum prevede proiectul de lege privind reglementarea pensiilor administrate privat publicataduminica pe site-ul Guvernului Romaniei. Vasilescu a precizat, la Antena…

- De Ziua Europei, stirile din Romania arata asa: 1. Ministrul Justitiei, profesor doctor in drept, isi exprima neincrederea in profesionalismul expertilor unei institutii europene - Consiliul Europei, cei care au redactat raportul GRECO, care critica schimbarile din justitie. Acelasi…