Vâlcov: România, supusă unui jaf inimaginabil "De sase luni de zile sunt consilierul doamnei prim-ministru pe probleme economice si din aceasta pozitie am acces la foarte multe informatii, iar ceea ce am descoperit in aceste sase luni de zile, o parte o banuiam, dar a depasit cu mult asteptarile si ceea ce credeam eu. Jaful la care a fost supusa Romania este inimaginabil si aceste lucruri ar trebui sa fie primele pe care sa le comentam si sa inchidem toate aceste robinete. Pentru ca o jumatate din jaful care continua sau a continuat in diferite forme in Romania, daca ar fi oprit, Romania ar duce-o mult mai bine", a declarat Valcov la B1… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

