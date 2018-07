Darius Valcov, consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, a declarat, luni, ca, in urmatorul an, pretul gazelor se va ieftini cu peste 20%.



El a precizat ca premierul Viorica Dancila a primit o adresa de la ANRE care constata ca din 2013 pretul gazelor a crescut cu 75%.



"Chiar azi am primit o adresa de la presedintele ANRE - bineinteles doamna prim-ministru si spre stiinta si mie - prin care ni se spune ca situatia nu e deloc roz. La 1 august urmeaza o crestere - pentru ca asa e legislatia - de 4% a pretului la gaze. (...) Doua mari companii, n-am…