Vâlcov: Pot fi arestat după interviul pentru DCNews. Chirieac: Spuneți un lucru îngrozitor El nu exclude sa fie chiar arestat dupa declarațiile pe care le face la DCNews. ”In momentul in care servicii secrete se ascund sub libertatea presei, e datoria noastra sa le devoalam și o sa le devoalez incet, incet pe fiecare, astfel incat oamenii sa ințeleaga legaturi care pareau imposibil de analizat pentru ca nimeni nu avea curajul sa le faca. In momentul in care credibilitatea ta, viața ta este redusa și ești adus la stadiul ultim de denigrare, iți dai seama ca nimic nu ai ce pierde și este bine sa ieși sa spui romanilor ce ai de spus, chiar daca dupa ce ies din emisiunea dvs.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

