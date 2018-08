''Gaura'' de 2 miliarde de dolari pierduti de statul roman in perioada 2015 - 2017, conform datelor Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), reprezinta o fapta penala, a afirmat, sambata, consilierul economic al premierului, Darius Valcov, precizand ca a pus aceasta informatie la dispozitia publicului.



"Tot ceea ce am facut eu a fost ca, in momentul in care am primit o astfel de informatie din partea ANRM, a fost sa o pun la dispozitia publicului, pentru ca din punctul meu de vedere este o fapta penala si, asa cum prevede legea, in momentul in care ai luat…