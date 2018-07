Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a sustinut luni seara la Antena 3 ca nu va exista niciun pensionar care sa nu aiba pensia dubla pana la momentul la care coalitia PSD-ALDE isi va incheia aplicarea programului de guvernare. De asemenea, Darius Valcov a sustinut ca economia Romaniei a crescut cu 24 % de cand PSD-ALDE a preluat guvernarea, el spunand ca tara noastra a depasit Grecia, iar in acest an va depasi Cehia si Portugalia. Darius Valcov a sustinut ca nu va exista niciun pensionar care sa nu aiba pensia dubla pana la momentul in care coalitia PSD-ALDE isi va incheia…