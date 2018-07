Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului, a afirmat, vineri, ca in prezent sunt indeplinite aproximativ 80% din masurile din programul de guvernare care trebuiau implementate pana la sfarsitul acestui an. "In continuare monitorizez stadiul indeplinirii…

- "(Un obiectiv pe care nu l-am indeplinit - n.r.) este faptul ca nu am reusit sa aduc consens in societatea romaneasca, este faptul ca nu am reusit ca pe proiecte importante pentru Romania sa avem toti aceeasi abordare, o cooperare interinstitutionala, un consens in randul partidelor politice, ca…

- Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului Viorica Dancila, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare si include stergerea datoriilor unor companii, el sustinand insa ca astfel de lucruri "se fac, nu se discuta".

