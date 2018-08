Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, Eugen Tomac, ii transmite lui Darius Valcov ca, pana a vorbi subiectul tradarii nationale, este indicat sa discutam "despre cum a devalizat PSD, timp de 28 de ani, Romania". Consilierul premierului a spus ca cine vrea sa modifice Legea offshore ar trebui judecat pentru tradare de tara.

- Darius Valcov face noi dezvaluiri explozive, acuzand ca presedintele Klaus Iohannis ar fi avut o intelegere cu directorul general al OMV, Rainer Seele, pe Legea offshore, in luna ianuarie seful statului a discutat cu acesta “in privat”, iar in august a respins actul normativ. Valcov a adaugat ca, in…

- Consilierul premierului, Darius Valcov, a insinuat, pe Facebook, ca presedintele Klaus Iohannis ar fi avut o intelegere cu directorul general al OMV, Rainer Seele, pe Legea offshore, in luna ianuarie seful statului a discutat cu acesta "in privat", iar in august Iohannis a respins actul normativ.

- "Se lucreaza in cadrul Guvernului ca sa iesim cu acest Fond Suveran in prima parte a lunii septembrie”, a declarat Darius Valcov, la Antena 3. La jumatatea lunii iulie, CCR a discutat pe marginea sesizarilor depuse de PNL, USR, PMP si de catre presedintele Klaus Iohannis la Legea de infiintare…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat sambata la Antena 3, referindu-se la reducerea bugetului Administratiei Prezidentiale, ca nu inseamna ca trebuie sa primesti mai multi bani “doar pentru ca iti doresti sa te plimbi cu bucatarul peste tot pe unde te duci la vilele de…

- Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului, a declarat sambata ca proiectul pentru inființarea Fondului Suveran facut de Guvern va fi gata la inceptul lui septembrie. In luna iulie, CCR a decis ca Legea de infiintare a Fondului Suveran de Investitii este neconstitutionala, potrivit…

- In baza noii Legi off-shore votate in Parlament, Romania va caștiga cel mai puțin din exploatarea gazelor din Marea Neagra, in comparație cu celelalte țari europene care au rezerve similare. () De aceea, solicit președintelui Klaus Iohannis sa retrimita Legea off-shore in Parlament pentru a majora procentul…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, vineri seara, ca Executivul vrea sa modifice Legea insolventei, in urma careia a apreciat ca „toti escroci vor disparea”, si a lansat un atac la Realitatea TV, despre care a spus ca are datorii de 121,4 milioane de lei.