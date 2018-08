Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov susține ca legea offshore aduce in plus pentru bugetul de stat 6 miliarde de dolari, iar oricine ar incerca sa modifice actuala forma ar trebui judecat pentru tradare de țara, potrivit Mediafax. „Oricat de mult ar țipa ambasade europene sau alți haștagiști prin piața sau pe oriunde,…

- Legea offshore aduce in plus pentru bugetul de stat 6 miliarde de dolari, iar oricine ar incerca sa modifice actuala forma ar trebui judecat pentru tradare de tara, a declarat sambata, Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului.

- "Avem discuții acum pentru o posibila ordonanța de urgența in privința legii offshore. Dupa adoptarea legii, in Comisia de specialitate din Camera Deputaților s-au facut modificari pana in ultimele minute. Au fost discuții, dezbateri. Ceea ce am pus in textul legii nu este la fel de bine definit…

- Șeful PSD Liviu Dragnea s-a grabit sa-și asume Legea offshore privind exploatarea gazelor din Marea Neagra, prezentand varianta adoptata luni de Camera Deputaților ca fiind mult imbunatațita fața de cea care a trecut de Guvern și de Senat. Chiar miercuri seara s-a laudat la Antena 3 ca dupa o "munca…

- Negocierile asupra Legii offshore s-au purtat departe de opinia publica, sub patronajul lui Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, acuza deputatul PSD Cristina Pruna printr-un comunicat de presa. Aceasta a mai afirma ca aproape in nicio ședința a comisiei de specialitate din Camera…

- Deputații nu au reușit sa ajunga marți la o decizie pe legea privind derularea operatiunilor petroliere pe mare (offshore). Pana vineri, deputații din trei comisii vor trebui sa depuna noi amendamente, iar luni vor fi reluate dezbaterile intr-o ședința comuna a Comisiei de industrii, Comisia de administratie…

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a respins, miercuri, cererea de reexaminare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara formulata de presedintele Klaus Iohannis. Astfel, Senatul a adoptat pentru a treia oara proiecul de lege cu 79 de voturi “pentru” si 33 de voturi “impotriva”. Legea…