Decizia finala a rectificarii bugetare apartine prim-ministrului, inclusiv in ceea ce priveste bugetul Administratiei Prezidentiale, a declarat, sambata, consilierul guvernamental pe probleme economice Darius Valcov, adaugand ca, atunci cand exista o executie bugetara proasta, nu inseamna ca trebuie alocati bani in plus.



"Este decizia doamnei prim-ministru (n.r. - in ceea ce priveste rectificarea bugetara). Noi suntem pregatiti, nu stim daca au venit si avize de la CSAT pentru bugetele de la institutiile SRI, SIE si asa mai departe, Administratia Prezidentiala. Dar, in momentul in…