- Darius Valcov, consilier personal al premierului Viorica Dancila, a anunțat, vineri seara, la Romania TV, intr-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, ca Realitatea TV are o datorie de 121 de milioane de lei la bugetul de stat.”Avem mafia insolvențelor, avem mafia din vami. O sa facem legea…

- Darius Valcov, consilier al premierului Dancila, a sustinut, luni seara, la Antena 3, ca nu va exista niciun pensionar care sa nu aiba pensia dubla pana la momentul la care coalitia PSD-ALDE isi va incheia aplicarea programului de guvernare.

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anunțat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare și include ștergerea datoriilor unor companii, precizand insa ca "astfel de lucruri se fac, nu se discuta". "Amnistia fiscala este prevazuta…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, luni seara, ca nu a facut niciodata vreo evaluare a ministrilor, ci a stadiului programului de guvernare, al carui coordonator a precizat ca a fost alaturi de Liviu Dragnea.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, daca guvernarea va fi preluata in mod nelegitim, atunci PSD va utiliza ”toate mijloacele legale, constitutionale, publice, sociale pentru ca votul cetatenilor din decembrie 2016 sa fie respectat”, inclusiv un miting de sustinere a premierului.…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a scapat de controlul judiciar, in urma deciziei magistratilor Tribunalului Dolj, in dosarul in care acesta este judecat pentru infractiuni de coruptie, respectiv doua infractiuni de luare de mita si una de trafic de influenta.

- Darius Valcov a ajuns din nou in fata magistratilor. Consilierul premierului Viorica Dancila, care este judecat in doua dosare de corutie a ajuns din nou in fata judecatorilor, astazi, anunta Digi 24.Amintim ca in luna februarie, Valcov a fost condamnat de Inalta Curte la opt ani de inchisoare…

- Fostul ministru al Finantelor, in prezent consilier de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, este așteptat marți la Tribunalul Gorj, la un nou termen in procesul in care este judecat, alaturi de alți trei inculpați, pentru infracțiuni de corupție. Instanța va analiza masurile…