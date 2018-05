Stiri pe aceeasi tema

- O noua infrangere suferita de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) in instanta. Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila si principal autor al programului de guvernare al PSD, a scapat miercuri de controlul judiciar, in dosarul in care acesta este judecat pentru infractiuni de coruptie,…

- Darius Valcov a fost trimis in judecata pentru doua infractiuni de luare de mita si trafic de influenta, iar dosarul se afla pe rol la Tribunalul Dolj. Procurorii DNA au stabilit ca in anul 2012 acesta i-a pretins unui om de afaceri aproximativ 10% din sumele incasate de societatea acestuia de la Primaria…

- Darius Valcov a ajuns din nou in fata magistratilor. Consilierul premierului Viorica Dancila, care este judecat in doua dosare de corutie a ajuns din nou in fata judecatorilor, astazi, anunta Digi 24.Amintim ca in luna februarie, Valcov a fost condamnat de Inalta Curte la opt ani de inchisoare…

- In calitatea de consilier de stat in aparatul de lucru al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a fost nevoit sa depuna declarații de avere și interese. Din acestea rezulta ca intreaga avere a fostului ministru s-a evaporat, acesta avand in 2016 ca unica sursa de venit banii primiți de la grupul…