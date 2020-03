Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Cisnadie care avea mandat de executare a inchisorii a fost identificat și reținut de polițiștii din Alba. Acesta a fost condamnat la doi ani dupa gratii. Potrivit IPJ Alba, marți, polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba l-au…

- Inca doi barbați au fost reținuți de polițiști in dosarul penal privind furtul a 44 000 de euro dintr-o locuința din orașul Tismana. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au continuat cercetarile intr-o cauza penala aflata in lucru, privind sustragerea sumei de 44.000 euro, dintr-o…

- Un barbat de 42 de ani din Alba Iulia a ajuns dupa gratii. A fost condamnat la un an inchisoare cu executare, de catre Judecatoria Aiud, pentru infracțiuni rutiere. Potrivit IPJ Alba, polițiștii Compartimentului Urmariți din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectoratului de Poliție…

- Ieri, 22 ianuarie 2020, polițiștii Compartimentului Urmariți din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Alba l-au depistat și reținut pe un barbat de 42 de ani din Alba Iulia, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Aiud.…

- La data de 16 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un tanar, de 25 de ani, din comuna Iscusești, județul Neamț, banuit de savarșirea infracțiunii de furt. Din cercetarile…

- Procurorii din judetul Dolj cer, sambata, Curtii de Apel Craiova sa se pronunte cu privire la punerea in executare a unui mandat european de arestare emis de autoritatile din Germania pe numele unui agent din cadrul Politiei Targu-Jiu. Barbatul de 35 de ani a fost ridicat, vineri seara, de politistii…

- La data de 10 decembrie a.c., politistii Serviciul de Investigatii Criminale - Compartiment Urmariri au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Judecatoria Bistrita, impotriva unui barbat de 37 de ani, din Prundu Bargaului. Barbatul a fost condamnat la 1 an si 3 luni…

- Un barbat de 74 de ani, din Craiova, urmarit national pentru furt a fost depsitat ieri in Aeroportul din Craiova. Potrivit primelor informatii oferite de reprezentantii IPJ Dolj, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au preluat sub escorta si incarcerat in penitenciar un barbat…