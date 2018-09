Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 46 de ani, care lucra in comuna Cernisoara, a cazut de pe o schela si a decedat. Acesta lucra la o casa, ca zilier, iar in momentul in care a vrut sa mute niste obiecte, s-a dezechilibrat ...

- Un barbat, in varsta de 55 ani, din localitatea Vaideeni, județul Valcea, a murit, luni, dupa ce a cazut intr-un butoi, plin cu prune puse la fermentat. Un tanar, in varsta de 16 ani, a cazut si el in b...

- Un barbat in varsta de 55 de ani, din Vaideeni, judetul Valcea, a murit, iar altul a ajuns la spital in stare grava, dupa ce s-au aplecat peste un butoi cu prune, iar din cauza mirosului provenit de la fermentatia fructelor, au cazut.

- Un barbat in varsta de 49 de ani din municipiul Craiova a fost gasit mort, miercuri dimineata, intr-un cimitir, politistii stabilind ca decesul ar fi survenit dupa ce el s-a sprijinit de o cruce din ciment, care s-a rupt si a cazut peste el.

- Viiturile au ucis doi oameni. Un barbat din Bocsa si-a pierdut viata dupa ce s-ar fi dezechilibrat si a cazut in apa care curgea cu mare putere de pe versant. Pierdere greu de suportat și pentru o familie din judetul Valcea.

- Ancheta declansata de politisti dupa ce un barbat de 47 de ani, din Badila, comuna Parscov, a murit calcat de remorca unui tractor a scos la iveala mai multe ilegalitati care au stat la originea tragediei. Vehiculul era condus de un adolescent care, pe langa faptul ca nu avea dreptul sa conduca, era…

- Un barbat de 48 de ani din localitatea buzoiana Parscov a murit, sambata, dupa ce s-a agatat de remorca unui tractor aflat in mers. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, agentul sef Mighai...

- Un barbat in varsta de 45 de ani, angajat al unei firme din Alba, a murit, miercuri seara, dupa ce mai multe butelii pe care le descarca dintr-un camion, cu ajutorul unui motostivuitor, au cazut peste el, transmite corespondentul MEDIAFAX.