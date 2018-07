Stiri pe aceeasi tema

- Pe anumite drumuri din judetul Sibiu au fost semnalate probleme in traficul rutier din cauza vremii nefavorabile, anunta IPJ Sibiu, potrivit Agerpres. Potrivit IPJ Sibiu, pe DJ 106, intre localitatile Daia - Vecerd, traficul rutier se inchide temporar din cauza apei prezente pe carosabil. Ruta…

- Pe anumite drumuri din judetul Sibiu au fost semnalate probleme in traficul rutier din cauza vremii nefavorabile, anunta IPJ Sibiu. Potrivit IPJ Sibiu, pe DJ 106, intre localitatile Daia - Vecerd, traficul rutier se inchide temporar din cauza apei prezente pe carosabil. Ruta ocolitoare recomandata este…

- Un protest are loc miercuri, in fata Parlamentului, sub sloganul „Ultimatum pentru Dragnea”, manifestatia fiind anuntata pe Facebook dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca ar putea fi inceputa procedura de suspendare a presedintelui. Tot miercuri au loc proteste in mai multe orase, dupa ce…

- Traficul rutier pe Drumul National 7 – Valea Oltului este deviat, joi, pe Centura Calimanesti, pentru ca pe sensul Ramnicu Valcea – Sibiu se vor efectua lucrari la carosabil, potrivit Infotrafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca, joi, pana in…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pana in jurul orei 12.00, din cauza unor lucrari de frezare si asfaltare, traficul (toate categoriile de autovehicule) va fi deviat de pe DN7, sensul Ramnicu Valcea catre Sibiu, pe varianta orasului Calimanesti. Politistii le recomanda soferilor…

- Traficul va fi deviat de pe DN 7 pe soseaua de centura a orasului Calimanesti, joi, pana la ora 12.00, din cauza unor lucrari la carosabil, scrie news.ro.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pana in jurul orei 12.00, din cauza unor lucrari de frezare si asfaltare, traficul (toate…

- Traficul rutier de pe DN 7, Calimanesti – Caciulata, judetul Valcea, se va desfasura astazi deviat pe DN7CC Centura Calimanesti, datorita unor lucrari la carosabil la km 191, potrivit IPJ Valcea.

- Drumul National 7 CC, pe Centura orasului Calimanesti, a fost blocat total din cauza unui tir. Autotrenul a derapat din cauza unor defectiuni la sistemul de franare si s-a pozitionat de-a latul soselei. Nu s-au inregistrat victime. Traficul a fost ...