- Un camion a fost lovit, luni, de un tren care transporta echipament militar in gara Marsa, traficul feroviar fiind blocat, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. Potrivit sursei citate,...

- Un barbat de 70 de ani, din Soveja, dat disparut de familie dupa ce a plecat, marti, sa adune lemne si nu s-a mai intors la domiciliu, a fost gasit mort in padure, miercuri dimineata, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "Marti seara, in jurul orei 18,00,…

- Politistii le reamintesc soferilor ca sunt obligati sa circule cu anvelope de iarna pe DN7C - Transfagarasan, unde soseaua este deszapezita, in conditiile in care la Balea Lac, la altitudine de peste 2.000 de metri in masivul Fagaras, stratul de zapada masoara 17 centimetri, potrivit Inspectoratului…

- Traficul rutier este blocat la aceasta ora pe Drumul Național 1, in județul Brașov, in urma unui grav accident de circulație. Șase persoane au fost ranite dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit la Timișul de Sus. Patru echipaje de ambulanța SMURD și o autospeciala de pompieri se deplaseaza…

- Podul Dragalina a dat peste cap tot traficul rutier din zona Resitei – Gara de Nord. Desi nu e deschis circulatiei, iar tramvaiele nu folosesc inca aceasta ruta, semafoarele destinate acestora au fost deja pornite, iar tot traficul dinspre Calea Sagului spre partea de nord a orasului, care are la dispozitie…

- Joi, 5 septembrie 2019, traficul este restricționat pe autostrada Arad-Nadlac, pe sensul de mers catre Nadlac. Traficul este restricționat pe prima banda și pe cea de urgența, la kilometrul 575, pentru reparații. Circulația este restricționata pana la ora 20:00, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul…