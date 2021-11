Vâlcea: Tineri arestați pentru 40 de furturi Polițiștii valceni au identificat doi tineri banuiți de comiterea mai multor fapte de furt calificat, savarșite in municipiul Ramnicu Valcea, aceștia fiind reținuți, iar ulterior arestați preventiv. Polițiștii i-au depistat pe cei doi tineri de 21 și 26 de ani, din Ramnicu Valcea și comuna Golești, banuiți ca ar fi sustras, in perioada mai-octombrie 2021 catalizatoarele mai multor mașini, parcate in municipiu, aceștia fiind cercetați pentru 40 de fapte de furt calificat. In urma investigațiilor efectuate de polițiști, la data de 8 octombrie, cei doi barbați au fost depistați in trafic, in municipiu,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

