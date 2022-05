Vâlcea: Ştrandul Ostroveni se deschide în acest week-end Baza de agrement ”Strand Ostroveni” din administrarea Primariei municipiului se va deschide vineri, 27 mai, pentru sezonul estival curentț Ștrandul ii asteapta pe vizitatori cu aceleasi conditii deosebite: doua bazine cu apa dulce, doua bazine cu apa sarata, grupuri sanitare curate si moderne,spatii elegante pentru comert si alimentatie publica. Neschimbate au ramas si tarifele de acces, respectiv 15 lei pentru adulti si 8 lei pentru copii cu varsta intre 5 si 14 ani, copiii sub 5 ani avand accesul gratuit. De gratuitate la intrarea in strand beneficiaza si pensionarii din Ramnicu Valcea (prezentand… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

