Soferul autoturismului implicat in accidentul mortal produs, sambata seara, in comuna Mihaesti, un barbat care bause si a fugit de la locul accidentului, a fost retinut, au informat, duminica, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea.



Sambata seara, in localitatea Mihaesti, o persoana a murit si alte doua doua au fost ranite grav in urma unui accident in care a fost implicat un autoturism si o caruta. Atat persoana decedata cat si cele doua persoane ranite se aflau in atelajul hipo.



La sosirea politistilor, soferul autoturismului implicat parasise…