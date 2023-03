Vâlcea: Prinşi cu droguri la iarbă verde Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Valcea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Valcea, au documentat activitatea infracționala a doua persoane banuite de savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc. Polițiștii Secției nr. 2 Milcoiu au fost sesizați, pe 25 martie, in jurul orei 5.00, prin apel la 112, despre faptul ca, in localitatea Galicea, mai multe persoane au campat in zona și au un comportament nefiresc. In urma investigațiilor operative efectuate, polițiștii au identificat in comuna Galicea, județul Valcea, 28 de persoane,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

