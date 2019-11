Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea AJOFM Alba: 5055 persoane angajate prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba in primele noua luni ale anului 2019 5055 persoane angajate prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba in primele noua luni ale anului 2019 Ca urmare…

- Un numar de 29 de absolventi din judetul Bistrita-Nasaud, care vineri s-au prezentat la bursa locurilor de munca organizata la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), au reusit sa fie selectati in vederea incadrarii, ei reprezentand aproximativ 10% din totalul participantilor,…

- La sfarsitul lunii august 2019, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Ialomita au fost inregistrati 4.348 someri (dintre care 2.024 femei), rata somajului fiind de 4,60%. Din totalul de 4.348 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Ialomita, 705 erau beneficiari de indemnizatie…

- De la inceputul acestui an, un numar de 23 de persoane din județul Covasna s-au interesat la biroul consilierului Eures din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, cu privire la modalitațile de a ocupa locuri de munca in spațiul economic european, prin rețeaua EURES.…

- Peste 166.000 de persoane au fost angajate in primele sapte luni ale anului prin intermediul unui program national de profil derulat de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), informeaza institutia intr-un comunicat remis vineri AGERPRES. "Ca urmare a implementarii Programului…

- Numarul elevilor si studentilor care s-au angajat pe timpul verii prin intermediul Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Covasna este extrem de scazut in acest an fata de cei anteriori, doar 16 tineri gasindu-si un loc de munca in perioada vacantei de vara, fata de peste 100 in anii…

- Peste 450 de tineri absolventi ai promotiei 2019, care nu si-au gasit un loc de munca dupa finalizarea studiilor s-au inscris, pana la finalul lunii iulie, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj ca persoane aflate in cautarea unui loc de munca. In funcție de…