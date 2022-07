O gospodarie din comuna Rosiile a ars in intregime miercuri dimineata dupa ce a fost lovita de un trasnet, zona de sud a judetului Valcea aflandu-se sub avertizare cod Portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Pompierii valceni au precizat ca incendiul a izbucnit in jurul orei 5, initial la casa de locuit, flacarile cuprinzand in scurt timp si celelalte constructii din gospodarie, care se aflau la distanta mica unele de altele. „Pentru salvarea gospodariei, la fata locului au actionat trei echipaje de…