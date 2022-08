Vâlcea: Femeie amendată cu 3.000 de lei pentru că a abandonat cinci căţei Polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor Ramnicu Valcea au amendat cu 3.000 de lei o femeie din municipiul resedinta de judet care a abandonat cinci catei in varsta de aproximativ doi luni. Puii au fost preluați de voluntarii Adapostului Public Fețeni. In ultimele 24 de ore, alți 11 caței abandonați au fost salvați de catre polițiști, fiind plasați in adapostul Fețeni. Abandonarea sau alungarea animalelor, a caror existența depinde de ingrijire a omului, constituie contravenție și se sancționeaza cu amenda cuprinsa intre 3.000 și 12.000 de lei conform Legii nr. 205/2004 privind protecția… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Marea Britanie este documentata pentru aplicarea in pașaport a doua vize cu indici de falsificare. Polițiștii de frontiera ai punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe au depistat in pașaportul acesteia doua vize falsificat, care ar fi aplicate de autoritațile din Republica Mali.

