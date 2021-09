Vâlcea: Două autoturisme și o autoutilitară, implicate într-un accident în comuna Racovița Polițiștii Serviciului rutier Valcea au intervenit la un accident rutier pe Drumul Național 7, in comuna Racovița, sat Tuțulești. In accident au fost implicate doua autoturisme și o autoutilitara. Potrivit reprezentantilor IPJ Valcea, traficul in zona nu a fost afectat. „Pe sensul Valcea-Sibiu se circula normal, iar mașinile care circula pe sensul Sibiu -Valcea au fost deviate prin parcare. Nu este nicio persoana ranita grav, nu știm in acest moment numarul victimelor, daca se va deplasa cineva la spital” a transmis IPJ Valcea. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

