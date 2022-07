Vâlcea: Doi răniți în urma coliziunii a trei autoturisme Doua persoane au fost ranite in aceasta dimineața in urma coliziunii a trei autoturisme pe DN 64, in localitatea valceana Mihaiești. Din primele verificari efectuate se pare ca ar fi vorba de o coliziune intre 3 autoturisme, pe DN 64, in localitatea Mihaești, din care a rezultat ranirea a 2 persoane. La fața locului s-a deplasat și un echipaj medical care a transportat victimele la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Polițiștii efectueaza cercetari pentru stabilirea cauzelor producerii evenimentului rutier. Traficul este blocat pe un singur sens de mers. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

