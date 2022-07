Pompierii militari din cadrul ISU Valcea au fost solicitați in aceasta dimineața, la ora 04.10, pentru stingerea unui incendiu produs la un cort de evenimente aferent unei pensiuni, situata in Ramnicu Valcea, strada Ostroveni. Flacarile au cuprins elementele combustibile din PVC din componența cortului, propagandu-se cu repeziciune pe intreaga suprafața de circa 600 de mp a acestuia.Prin intervenția prompta a pompierilor, s-a reușit salvarea pensiunii situata in imediata apropiere și a turiștilor cazați in interior (aproximativ 20 de persoane), care au fost evacuați imediat ce s-a dat alarma.…