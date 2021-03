Vâlcea: Coliziune între un tractor și un autoturism. Trei persoane, rănite O coliziune a avut loc, in urma cu puțin timp, in comuna valceana Ladești, pe DJ 643 B, intre un autoturism și un tractor. Potrivit IPJ Valcea, in urma accidentului trei persoane, 2 barbați și o femeie, au fost ranite. Din primele date se pare ca, in urma impactului dintre cele doua vehicule, autoturismul ar fi ricoșat pe trotuar, unde ar fi lovit 2 pietoni. A-3-a persoana ranita este din autoturism. Nu sunt probleme de trafic. Polițiștii fac cercetari la fața locului. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

