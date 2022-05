Vâlcea: Coliziune între un autoturism și o motocicletă. 5 persoane, dintre care 2 copii, rănite Patru persoane au fost ranite, ieri dupa amiaza, in Calimanești, dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu o motocicleta. In urma impactului cele doua vehicule au luat foc. Cinci persoane au necesitat ingrijiri medicale. Pompierii militari din cadrul ISU Valcea au acționat pentru stingerea focului de pe centura ocolitoare a orașului Calimanești. Pentru stingerea flacarilor, la fața locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul ISU Valcea (un echipaj de stingere și unul SMURD), in sprijin fiind și un echipaj de stingere al SVSU Calimanești. In urma incendiului atat motocicleta cat și autoturismul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

