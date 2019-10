Vâlcea: CJ va cumpăra teren ca să construiască un complex turistic Potrivit sursei citate, viitorul complex va fi integrat in Ansamblul Muzeal Nicolae Balcescu, intentia autoritatilor fiind sa puna in valoare acest monument istoric de categoria A si sa atraga cat mai multi turisti in zona. 'Muzeul Memorial Nicolae Balcescu, care urmeaza sa beneficieze de lucrari complexe de restaurare si reabilitare, devine un punct de atractie turistica si culturala. Investitia intr-un complex turistic si de agrement vine sa completeze oferta turistica si sa deschida Valea Topologului cu frumusetile sale catre cei dornici sa petreaca timp liber in aer curat si un peisaj… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

