Vâlcea: Ceață şi posibil polei pe DN 7 Pe DN 7, pe raza localitații Budești, se circula in condiții de ceața, vizibilitate pana in 150 m. Pe alocuri sunt precipitații sub forma de chiciura, pericol de formare polei. Conducatorii auto trebuie sa adopte o conduita preventiva in trafic. Politistii fac urmatoarele recomandari privind circulația in condiții de ceața: Sa circule cu viteza redusa, adaptata permanent condițiilor de drum, iar manevrele sa fie efectuate doar dupa o asigurare temeinica; Sa foloseasca luminile de ceata, precum si sistemele de iluminare-semnalizare si de climatizare-dezaburire, pentru a vedea si a fi observati… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

