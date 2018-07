Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost prins in flagrant de politisti in timp ce oferea spre vanzare o arma letala in parcarea unui restaurant din Ramnicu Valcea, iar la domiciliile altor doua persoane, din Horezu si Otesani, au...

- Politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au efectuat controale pe raza municipiului Buzau, pentru verificarea modului in care detinatorii de arme si munitii respecta prevederile legale privind asigurarea si pastrarea armelor detinute.

- Fostul sef al Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bihor, Gheorghe Sava, suspendat din functie in 2013, a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare, dupa ce judecatorii de la Curtea de Apel Oradea au desfiintat…

- Mai multe recipiente inscriptionate azotat de argint au fost descoperite luni de politisti in urma unei actiuni pe linia protectiei mediului, pe terenul unei foste fabrici din Bistrita, langa o cale ferata dezafectata. De asemenea, in alte recipiente au fost gasite substante deocamdata neidentificate…

- Politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au efectuat sapte controale pe raza comunelor Florica, Glodeanu Silistea si Glodeanu Sarat, pentru verificarea modului in care detinatorii de arme si munitii respecta prevederile legale privind asigurarea si pastrarea armelor detinute.

- Un tanar de 22 de ani, din Targu-Jiu, oprit in trafic de polițiști pentru un control de rutina, este cercetat pentru ca deținea ilegal un pistol. Barbatul fara ocupație s-a ales cu dosar penal. Mașina a fost oprita pentru control, pe strada Traian. La acțiunea agenților de la Rutiera au participat…

- La data de 14 mai a.c., Politia Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata prin apelul 112, de un barbat de 45 ani, despre faptul ca a gasit un porumbel impușcat in curtea gospodariei sale, situata in cartierul Preajba Mare. La fața locului s-a deplasat o echipa operativa din cadrul Biroului Arme,…

- Braconierul filmat cand omora cu cruzime o caprioara, pe un fond de vanatoare din Arges, in zona Costești, a fost identificat, miercuri 9 mai, fiind dus la audieri la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Barbatul, care are 30 de ani și este din comuna Barla, a fost reținut. Barbatul va…