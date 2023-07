Vâlcea: Bărbat din Berbeşti, dat dispărut de familie Poliția Orașului Berbești a fost sesizata luni, de o femeie, ca unchiul sau, VIJEILA CONSTANTIN, ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau din orașul Berbești, pe 18.07.2023, si nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmentele barbatului sunt: inalțime 1,80 m, greutate 110 kg, constituție fizica robusta, par șaten, ochi verzi, puțina barba. La momentul disparitiei acesta purta un tricou portocaliu cu dungi albe și verzi, șapca neagra, pantaloni negri și pantofi maro. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana disparuta este rugat sa apeleze Serviciul de Urgenta 112 sau sa contacteze cea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 17 iulie 2023, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) au intervenit pentru a stinge un automobil cuprins de flacari in capitala. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 22 :55, iar conform datelor inregistrate autoturismul, parcat pe bulevardul…

- Nu au existat și alte persoane implicate in incident.Au intervenit doua echipaje: unul de prim ajutor SMURD B și un echipaj B2 cu asistent de la Serviciul de Ambulanța Judetean Constanta.La acest moment, pacienții sunt in drum spre Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean.

- Zile minunate de vacanța pentru 30 de copii din județul Valcea ajunși pe meleaguri maramureșene. S-au intors din nou, și in acest an, pentru a se bucura, așa cum merita dupa un an școlar provocator, de excursii in zona Maramureșului istoric. Au fost gazduiți de o familie cu suflet aparte din Barsana…

- Astazi, salvatorii Inspectoratului general pentru Situații de Urgența (IGSU) au intervenit in ajutorul unei persoane care a cazut de la inalțime. Cazul a fost inregistrat pe strada Alecu Russo 22 din municipiul Chișinau. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:49, transmite Noi.md. Potrivit…

- Politistii Inspectoratului de Poliție Județean Gorj efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat de 47 de ani, din Targu Jiu, cunoscut cu afecțiuni psihice. In data de 13 iunie, numitul Rusalim Robert a plecat de la domiciliu, iar pana in prezent nu a mai revenit. In cursul acestei zile,…

- Politistii Inspectoratului de Poliție Județean Gorj efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei de 54 de ani, din comuna Ciuperceni.In data de 5 iunie, Daniela Ciobanu a plecat de la domiciliu, iar pana in prezent nu a mai revenit.Semnalmente: inalțime 1,60 metri, aproximativ 80-90 de kilograme,…

- Exista Baia Mare aceea frumoasa, in care toate lucrurile sunt in ordine, avem spații verzi, copii care se joaca, bicicliști care respira un aer curat și șoferi care circula respectand regulile de circulație. Dar mai avem și Baia Mare unde inca se mai merge și cu caruța, unde unii beau pana cad pe strada,…

- “Operatiunile de cautare si salvare s-au finalizat in Uman abia in aceasta dupa-amiaza. Le doresc insanatosire grabnica tuturor celor care au fost raniti in acest atac. Vom face totul pentru ca statul terorist sa raspunda cat mai curand posibil pentru ceea ce a facut. Oricine pregateste astfel de atacuri…