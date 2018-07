Stiri pe aceeasi tema

- Raul Oltet a iesit, marti, din matca in localitatea Alunu, din aceasta cauza trei gospodarii fiind in pericol de inundare, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. Pentru a interveni in cazul in care apa Oltetului va ajunge in gospodarii,…

- Mai multe gospodarii din judetul Valcea au fost inundate in cursul noptii de luni spre marti, in urma precipitatiilor abundente, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. El a precizat ca au fost suplimentate fortele de interventie si…

- O autospeciala a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bacau a fost implicata intr-un accident auto cu 9 raniți, printre care 6 pompieri, in dimineața zilei de sambata, 30 iunie. Mașina de pompieri, care se deplasa la o misiune de salvare a doua persoane surprinse de o viitura in localitatea…

- Mai multe gospodari au fost inundate joi, in comuna valceana Vaideeni, dupa iesirea din matca a raului Luncavat in urma unei ploi abundente, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. Aceasta a mentionat ca traficul pe drumul care trece…

- "Astazi se continua interventia la ferma de porci din Capusu de Campie. Se intervine in sprijinul agentului comercial in operatiunile de evacuare a resturilor animale pentru a preintampina aparitia unor probleme de natura sanitara. Se intervine cu doi ofiteri si 14 subofiteri de la ISU Mures, 11…

- Doua persoane au murit si alte trei sunt grav ranite in urma unui accident rutier produs marti dimineata pe drumul national 67, in judetul Valcea, unde un autoturism si o duba s-au ciocnit, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea,…

- S-a deschis un nou punct ISU la Padina - Buzau! Potrivit ISU Buzau, in perioada urmatoare se vor deschide alte puncte de lucru in judet. Deschiderea sectiilor de lucru la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau – Pietroasele, Beceni și Nehoiu, vor indeplinit…

- Accidentul a avut loc pe DN 17 Bistrita - Vatra Dornei, in localitatea Prundu Bargaului, fiind implicate doua autoturisme, observator.tv. Una dintre masini a rupt un stalp de electricitate de pe marginea drumului, apoi s-a izbit violent de gardul din beton al unui imobil. Citeste si Accident…