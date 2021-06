Vâlcea: Au fost reluate acţiunile de evacuare şi monitorizare în comuna Roşiile, în zona afectată de o alunecare de teren Actiunile de monitorizare si evacuare a bunurilor din zona afectata de alunecarea de teren din satul Cherasti, comuna Rosiile, au fost reluate de pompieri joi dimineata, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.



Potrivit sursei citate, o alunecare de teren s-a declansat in satul Cherasti din comuna Rosiile in urma cu aproximativ 12 ore, fiind puse in pericol patru gospodarii, dintre care trei locuite si una nelocuita. Cele patru persoane aflate in gospodariile in cauza au fost evacuate.



