Vâlcea: Acţiune pentru siguranţa transporturilor feroviare Polițiștii de la transporturi desfașoara o acțiune naționala, in trenurile de calatori, stațiile de cale ferata și aeroporturi, pentru limitarea efectelor pandemiei SARS COV-2 și creșterea siguranței calatorilor. Astazi, sub coordonarea Direcției de Poliție Transporturi, polițiștii acționeaza, la nivel național, pentru creșterea gradului de ordine și siguranța publica și pentru verificarea respectarii regulilor pentru limitarea efectelor pandemiei SARS COV-2. La acțiune participa polițiști din cadrul structurilor de poliție transporturi, sprijiniți de forțe ale Jandarmeriei Romane, Poliției Locale… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la transporturi desfașoara o acțiune naționala in trenurile de calatori, stațiile de cale ferata și aeroporturi, pentru limitarea efectelor pandemiei SARS COV-2 și creșterea siguranței calatorilor.La data de 28 octombrie 2020, sub coordonarea Direcției de Poliție Transporturi,…

- La actiune participa politisti din cadrul structurilor de politie transporturi, sprijiniti de forte ale Jandarmeriei Romane, Politiei Locale si de reprezentanti ai CFR Calatori.Astazi, politistii de la transporturi desfasoara o actiune nationala, in trenurile de calatori, statiile de cale ferata si…

- Astazi, polițiștii de la Transporturi desfașoara o acțiune in trenurile de calatori și in stațiile de cale ferata, pentru limitarea efectelor pandemiei SARS COV-2 și creșterea siguranței calatorilor. Sub coordonarea Direcției de Poliție Transporturi, polițiștii acționeaza pentru creșterea gradului de…

- Politistii de la transporturi desfasoara, miercuri, o actiune in trenurile de calatori, statiile de cale ferata si aeroporturi, pentru limitarea efectelor pandemiei de SARS-COV-2 si pentru cresterea sigurantei calatorilor. "La data de 28 octombrie, sub coordonarea Directiei de Politie Transporturi,…

- Polițiștii de la transporturi desfașoara o acțiune naționala, in trenurile de calatori, stațiile de cale ferata și aeroporturi, pentru limitarea efectelor pandemiei SARS COV-2 și creșterea siguranței calatorilor. La data de 28 octombrie 2020, sub coordonarea Direcției de Poliție Transporturi, polițiștii…

- Poliția Capitalei a continuat in weekend controalele in contextul pandemiei. Politistii din Bucuresti au verificat piețele, targurile, mall-urile, dar și magazinele de cartier, terasele și mijloacele de transport in comun și au dat peste 1.200 de amenzi, informeaza Mediafax.Cu sprijinul Jandarmeriei,…

- In cursul zilei de ieri, 28 septembrie 2020, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii s au deplasat in gara din municipiul Constanta, unde au desfasurat activitati de prevenire a accidentelor produse prin electrocutare, impreuna cu politistii Biroului Judetean de Politie Transporturi…

- Politistii de la transporturi, din toata tara, au actionat, in acest weekend, in peste 500 de trenuri pentru calatori si in aproape 500 de statii si triaje de cale ferata, pentru siguranta oamenilor. 8 minori lipsiti de supraveghere au fost redati familiilor sau internati in centre de plasament.In perioada…