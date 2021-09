Vâlcea: Acțiune pe linie rutieră în sistem integrat Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ramnicu Valcea, Secției 1 Poliție Rurala Ramnicu Valcea și Secției 2 Poliție Rurala Milcoiu au acționat la data de 24 septembrie a.c., in municipiul Ramnicu Valcea și comunele arondate, pentru reducerea accidentelor rutiere și conștientizarea participanților la trafic cu privire la consecințele nerespectarii normelor rutiere, a anunțat prin intermediul unui comunicat IPJ Valcea. Polițiștii au fost prezenți in trafic, pentru reducerea cauzelor generatoare de evenimente rutiere, fiind aplicate 33 de sancțiuni contravenționale de peste 4000 de lei.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri atrag atentia cu privire la necesitatea respectarii regulilor de circulatie / In cadrul unei actiuni desfasurate in sistem integrat cu judetele limitrofe pentru prevenirea accidentelor ce se pot produce pe fondul nerespectarii regulilor de circulatie, politistii au constatat 2 infractiuni…

- Polițiștii municipiului Turda și ai Secției 9 Poliție Rurala Turda au desfașurat, in perioada 17 – 19 septembrie, o acțiune pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica, precum și in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii din Alba au acționat, pe raza intregului județ, pentru creșterea gradului de siguranța rutiera. Au fost aplicate 486 de sancțiuni contravenționale, au fost constatate 6 infracțiuni la regimul rutier și au fost reținute 25 de permise de conducere. In perioada…

- VIDEO| Educație rutiera pentru cei mici: O acțiune a poliției rutiere Alba și a Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații VIDEO| Educație rutiera pentru cei mici: O acțiune a poliției rutiere Alba și a Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații In aceasta dimineața, incepand…

- In zilele de 11 si 12.08.a.c., polițiștii rutieri si cei de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, precum si politistii Serviciului Transporturi vor intensifica acțiunile pentru creșterea gradului de siguranța rutiera pe drumurile publice si pentru mentinerea unui…

- FOTO| AMENZI de peste 53.000 lei date de polițiștii din Alba, joi, in trafic: Doi vitezomani au ramas fara permis Acțiunile organizate in sistem integrat au continuat și in cursul zilei de joi, 12 august, in Alba. Polițiștii au aplicat 217 sancțiuni, majoritatea la regimul rutier. La data de 12 august…

- In zilele de 11 si 12.08.a.c., polițiștii rutieri si cei de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, precum si politistii Serviciului Transporturi vor intensifica acțiunile pentru creșterea gradului de siguranța rutiera pe drumurile publice si pentru mentinerea unui…

- In acest sfarșit de saptamana, polițiștii rutieri din județul Alba au constatat 4 infracțiuni rutiere și 384 de abateri de natura contravenționala, in urma unor acțiuni care au avut ca scop creșterea siguranței rutiere pe drumurile publice din județ. In perioada 31 iulie – 01 august 2021, Serviciul…