Vâlcea: Acoperişuri şi peste 60 de copaci căzuţi pe maşini şi carosabil; circa 12.000 de consumatori fără energie electrică Peste 60 de copaci au cazut pe masini, carosabil, cladiri si linii electrice, patru acoperisuri au fost doborate si aproape 12.000 de consumatori din judetul Valcea au ramas fara energie electrica din cauza furtunii din ultimele 12 ore.



Potrivit ISU Valcea, la nivelul judetului au fost anuntate peste 70 de situatii de urgenta: 22 copaci cazuti pe autoturisme, 24 de copaci cazuti pe carosabil, 11 copaci cazuti pe cladiri, 4 copaci cazuti pe linii electrice (curenti slabi si joasa tensiune 220 V), 4 acoperisuri prabusite si s-au produs trei incendii cauzate de trasnete.



