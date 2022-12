Vâlcea: Accident cu trei victime în Olanu Un accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineața, in localitatea Olanu,pe DJ 678, unde au fost implicate trei autovehicule. Paramedicii SMURD din cadrul ISU Valcea au fost solicitați pentru salvarea a trei persoane, victime accidentului. La fața locului au acționat trei echipaje ale SMURD și SAJ si un echipaj de stingere, pentru asigurarea de masuri de prevenire in cazul producerii unui incendiu.Sosite la fața locului, echipajele au gasit 3 victime conștiente și cooperante astfel: o victima cu traumatism toracic, o victima cu traumatism facial, o victima cu atac de panica. Cele doua victime… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

