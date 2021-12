Stiri pe aceeasi tema

- In localitatea Jitia, judetul Vrancea, DN 2N, la kilometrul 55+800 m, este blocat din cauza unei viituri produse pe raul Ramnic, care a dislocat podul din tuburi de beton care compuneau structura drumului, informeaza luni Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul se desfașoara dirijat, pe a doua banda, la kilometrul 31+200 de metri(loc. Bolintin Vale, jud. Giurgiu) pe Autostrada A1 pe sensul Pitești catre București, in urma unui accident in care au fost implicate doua…

- Atenție! Se lucreaza din nou pe A1! Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi, 11.11.2021, intre orele 09:00 – 19:00, pe Autostrada A1 București – Pitești, tronson kilometric 16-18, sensul de mers catre Pitești, banda nr. 1 va fi restricționata, pentru reparații…

- Au fost inchise Porturile din Constanta UPDATE, ora 19.00 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, incepand cu ora 19:00, toate porturile de la malul Marii Negre care si au oprit astazi manevrele din cauza vantului puternic, au fost redeschise atat transportului…

- In aceasta seara, polițiștii au intervenit la un accident rutier care a avut loc pe Drumul Județean 172, in Poienile Zagrei. Un autoturism condus de un tanar de 23 de ani din Poienile Zagrei a intrat in coliziune cu un alt autoturism care era condus de un barbat de 38 de ani, din aceeași localitate.…

- Prin apel 112 a fost sesizata producerea unui accident rutier pe DN 2 E85 -Dumbraveni. Conform apelului, coliziunea a avut loc intre un tir și 3 autoturisme. Traficul este blocat pe ambele sensuri. O persoana a suferit vatamari. IPJ Vrancea Ora: 17:10 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al…

